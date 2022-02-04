В аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили "живий" вантаж, оглядаючи багаж пасажирів.

Українські прикордонники в аеропорту "Бориспіль" під час огляду багажу пасажирів виявили загорнутих у тканину і обмотаних клейкою стрічкою чотирьох соколів.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні в аеропорту "Бориспіль" співробітники Держприкордонслужби, працівники митниці, СБУ та Служби авіаційної безпеки виявили "живий" вантаж, який українець планував переправити до Дохи. Незвичайний товар - чотирьох соколів знайшли серед багажу. Птахи були загорнуті в тканину і обмотані клейкою стрічкою", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що птахів намагався перевезти до Катару українець 1966 року народження. Саме на нього був зареєстрований цей багаж, однак сам він паспортний контроль не проходив і на посадку не з'явився.

Соколів вилучили, а стосовно порушника будуть складені відповідні документи, додали в ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше в аеропорту "Бориспіль" митники перехопили вантаж з живими птахами, який намагалися вивезти за підробленими документами.