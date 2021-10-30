Національний зоопарк Куби повідомив про сплеск народжуваності серед екзотичних і вимираючих видів тварин, чого там не бачили останні кілька років.
Працівники звіринцю припускають, що цьому посприяла невелика кількість відвідувачів через COVID-19, йдеться в сюжеті ТСН.
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Раніше їхня цікавість заважала романтичним стосункам між тваринами. А відколи вони змогли усамітнитись, звіринець поповнився десятком нових підопічних. Серед них - леопарди, тигри, зебри, жирафи та антилопи.
Утім, попри демографічні успіхи в зоопарку нарікають на брак їжі та медикаментів для тварин, оскільки фінансування на тлі пандемії зменшилось разом із потоком відвідувачів.
Як повідомляв УНІАН, цієї весни в зоопарку Бердянська (Запорізька область) спостерігався бебі-бум - там на світ з'явилися два десятки малюків.
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