Значна частина грошей буде використана для виплат боргів фермерів.

Уряд Данії виплатить компенсацію у розмірі 18,8 млрд крон (близько $3 млрд) власникам норкових ферм, які були змушені знищити тварин і припинити роботу у листопаді минулого року.

Читайте такожПонад 20 світових лідерів збираються на онлайн-саміт з питань кліматуПро це пише The Local.

Переважна більшість партій у парламенті підтримали це рішення.

"Ця угода дає справедливу та розумну компенсацію, щоб селекціонери норки могли рухатися вперед", - заявив виконуючий обов'язки міністра фінансів Мортен Бьодсков.

Відзначається, що велика частина грошей буде використана для виплат боргів фермерів перед постачальниками та банками.

Коронавірус у норок

У Данії на початку листопада виявили 214 випадків передачі коронавірусу від норок людям.

Влада Данії прийняла рішення знищити всю популяцію норок в країні через мутацію коронавірусу, виявлену у тварин. Данський уряд побоюється, що через генетичні зміни вірусу він може бути нечутливий до вакцини.

Це рішення супроводжувалося в країні політичною кризою. Зрештою уряд вирішив, що загроза вакцині у зв'язку з новою мутацією вірусу, "найімовірніше, усунена".

Однак до того моменту фермери в Данії знищили понад 10 мільйонів норок.

Випадки зараження норок коронавірусом фіксуються і в інших країнах.

У Данії тіла вбитих через коронавірус норок "повстали з могил".

Також повідомлялося, що норки, поховані в масових могильниках в Данії після загальнонаціонального забою, ймовірно, забруднили ґрунтові води.

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Автор: УНІАН