Ветеринари уважно стежать за горилами, вони залишаться у своєму середовищі проживання.

Кілька горил в сафарі-парку зоопарку Сан-Дієго отримали позитивний тест на коронавірус. Це вважається першим відомим випадком серед таких приматів у Сполучених Штатах і, можливо, у всьому світі.

Читайте такожУ заповіднику "Асканія-Нова" вимерли понад 180 червонокнижних журавлів, поліція почала розслідуванняПро це пише Associated Press.

Виконавчий директор парку Ліза Петерсон повідомила, що вісім горил, що живуть разом у парку, імовірно заражені вірусом, а деякі кашляють.

Вони могли заразитися від члена команди охорони дикої природи парку, який також отримав позитивний результат на вірус, але не мав симптомів і весь час носив маску.

Ветеринари уважно стежать за горилами, вони залишаться у своєму середовищі проживання. На цей час їм дають вітаміни, рідину і їжу, але немає спеціального лікування від вірусу.

"Якщо не брати до уваги закладеності носа і кашлю, у горил все добре, - сказала Петерсон.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи, кількість горил, заражених в сафарі-парку Сан-Дієго, за останні два десятиліття скоротилася більш ніж на 60% через браконьєрство і хвороби.

Коронавірус у тварин

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН