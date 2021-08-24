Законодавство країни забороняє проганяти або відстрілювати цих тварин.

Капібари стали причиною масового невдоволення жителів елітного селища Нордельта в Аргентині.

Про це повідомляє The Guardian.

Розташована на північ від Буенос-Айреса Нордельта була побудована на заболочених територіях річки однієї з найбільших річок континенту — Парана.

Читайте такожТропічний ліс зникає: вирубка дерев в Амазонії за 12 років досягла максимумуМісцеві жителі скаржаться на те, що капібари знищують газони, залишають багато екскрементів, кусають собак і провокують ДТП.

Ускладнює ситуацію і те, що проганяти або відстрілювати цих гризунів заборонено законом.

Водночас Аргентинські екологи стверджують, що тварини просто повернулися в свій рідний ареал - вони мешкали на місці водно-болотних угідь, де побудували селище.

Самі зоозахисники спочатку виступали проти будівництва Нордельти. І тепер вони сподіваються, що ситуація, що склалася, приверне суспільну увагу до руйнування водно-болотних угідь країни.

Нагадаємо, що капібари - це найбільші з живих гризунів. Ріст дорослих особин може сягати метра у висоту, а вага - 60 кілограмів. При цьому в природі ці тварини живуть групами до 20 особин.

Як вже повідомляв УНІАН, з 2010 року Бразильські ліси басейну Амазонки виділили більше вуглекислого газу, ніж поглинули.

Автор: Станислав Кожемякин