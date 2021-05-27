В Аргентині вперше за три десятиліття народилися малюки рідкісного виду видр.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Гігантські видри в країні вимерли через незаконне полювання. Але аргентинським вченим вдалося привезти кількох представників цього виду з європейських звіринців. І, нарешті, у видр народилося троє дітей.
«Зоологи кажуть – перший, критичний для малюків, тиждень життя вже позаду, і продовжують пильно стежити за станом пухнастиків», – йдеться в сюжеті.
Гігантська видра – вид ссавців родини куних, що мешкає в тропічних лісах басейну Амазонки.
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Гігантська видра з великим відривом є найбільшим представником підродини видрових, що мешкає в прісній воді.
У воді вона полює за рибою, зміями та водними птахами, на суші може харчуватися гризунами та пташиними яйцями.
За межами Південної Америки живуть лише деякі гігантські видри в різних зоопарках. Їхнє розведення в неволі складається дуже важко.
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