Цей вид видр у країні вимер через незаконне полювання.

В Аргентині вперше за три десятиліття народилися малюки рідкісного виду видр.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Гігантські видри в країні вимерли через незаконне полювання. Але аргентинським вченим вдалося привезти кількох представників цього виду з європейських звіринців. І, нарешті, у видр народилося троє дітей.

«Зоологи кажуть – перший, критичний для малюків, тиждень життя вже позаду, і продовжують пильно стежити за станом пухнастиків», – йдеться в сюжеті.

Гігантська видра – вид ссавців родини куних, що мешкає в тропічних лісах басейну Амазонки.

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Гігантська видра з великим відривом є найбільшим представником підродини видрових, що мешкає в прісній воді.

У воді вона полює за рибою, зміями та водними птахами, на суші може харчуватися гризунами та пташиними яйцями.

За межами Південної Америки живуть лише деякі гігантські видри в різних зоопарках. Їхнє розведення в неволі складається дуже важко.

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Автор: Катерина Шварц