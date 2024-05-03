Жовті квіти на фоні синього неба створюють гамму кольорів прапора України.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зацвіла рідкісна рослина, занесена до Червоної книги України – мачок жовтий. Співробітник нацпарку, доктор біологічних наук Іван Русєв оприлюднив фото чарівних квітів.

"Під час війни страждають люди, дуже страждає дика природа. Але є місця, де дика природа ховає своїх нащадків. Ось подивіться на цю дуже рідкісну чарівну трав'янисту рослину з родини макових, яка занесена до Червоної книги України. У нашому нацпарку вона почала квітнути кілька днів тому", - каже Русєв.

Співробітник нацпарку уточнює, що мачок жовтий росте в літоральній смузі Чорного моря і лиманів. Раніше він був поширений й на узбережжі Азовського моря. У заповіднику на Одещині росте лише на двох ділянках пересипу з повною відсутністю впливу людини та суворо охороняється.

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Науковець пояснює, що причини зміни чисельності рослини – стенотопність та вузька екологічна амплітуда, низька схожість насіння, а також антропогенні проблеми – руйнування екотопів під час укріплення берегів, рекреаційне навантаження, збирання лікарської сировини.

"Ця рідкісна рослина дуже красива і на фоні неба в українському Причорномор’ї створює справжню гамму кольорів нашої улюбленої України, яка вже 800 добу веде боротьбу проти ворога", - додає Русєв.

Він вважає, що для збереження цієї рослини та її відтворення доцільно створювати нові заповідні території у морських прибережних смугах, включаючи унікальний пересип лиманів Сасик, Джантшейський.

З тропіків до нацпарку на Одещині прилетіли червонокнижні сиворакші

Нещодавно у Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині помітили неймовірно красивих, дивовижних птахів – червонокнижних сиворакш, які прилетіли з тропіків. Вони подолали понад 6 тисяч кілометрів, щоб дістатися до України з Південної Африки.

Зазвичай ці птахи вибирають собі затишні місця на схилах лиманів. Там вони підчищають старі нори, де незабаром загніздяться.

Сиворакша – розміром з голуба, розмах крил – 66-73 см, вага – 140-190 г, тривалість життя – до 9 років. Наразі є видом, що зникає. Це сталося через систематичні рубки лісів (птахи залишаються без звичних для них місць гніздування) та інтенсивне ведення сільського господарства з масовим використанням інсектицидів, що прирікає сиворакш на голодне існування. В їх раціоні переважають великі наземні комахи (жуки, коники, цвіркуни та сарана), також полюбляють дощових черв’яків, невеликих ящірок, гризунів та жаб.

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