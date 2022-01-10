За два місяці лісничий з помічниками вирубав понад три сотні дерев.

В Одеській області судитимуть колишнього лісничого за незаконну вирубку дерев на 1,2 млн грн.

Про це журналістам повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, замість виконання своїх посадових обов'язків – зберігати та захищати ліс – лісничий організував масштабну вирубку дерев. Встановлено, що протягом серпня-вересня 2019 року за допомогою найманих працівників він здійснив незаконну вирубку лісу, щоб продати місцевим жителям, зокрема, на дрова.

За даними прес-служби, тільки за два зазначені місяці чоловік вирубав 343 сироростучих дерева породи "Дуб червоний", "Дуб звичайний", "Клен гостролистий", "Ясен" і "Черешня", внаслідок чого державі завдано збитків на понад 1,2 млн грн.

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Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього лісничого за фактом зловживання службовим становищем та незаконної вирубки лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 4 ст. 24).

Як уточнили УНІАН в правоохоронних органах, дерева вирубали на території державного підприємства "Великомихайлівське лісове господарство".

Як повідомляв УНІАН, президентський указ про висадку 1 млрд дерев з червня 2021 року вже виконали на 3,53%, загалом висаджено 35,74 млн дерев.