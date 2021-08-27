У природі сяйво гнізд деяких видів помітно неозброєним оком на відстані 5-20 метрів.

Команда ентомологів із Сорбонни виявила, що деякі види ос будують гнізда, що світяться.

Такий незвичайний приклад біофлуоресценції зустрівся науковцям у тропічних лісах на півночі В'єтнаму, пише N+1 із посиланням на опубліковану в Journal of The Royal Society Interface статтю.

Такими, що світяться у відповідь на ультрафіолетове випромінювання, виявилися гнізда чотирьох місцевих видів громадських ос з роду Polistes, один з яких поки неідентифікований. Напівпрозорі кришечки чашечок стільників випускають сильне зеленувато-жовте світіння. У природі таке сяйво помітно неозброєним оком на відстані 5-20 метрів.

Окрім того, світіння, - проте в цьому випадку синє, - виявилося також у гнізд ще двох видів ос, знайдених у Французькій Гвіані та на півдні Франції.

Читайте такожПавуки з чотирма щелепами: українців попередили про отруйних істот, які стрибають та кусаються (фото)Дорослі особини ос роблять кришечки чашечок своїх стільників з волокон шовку та білків, і саме якісь із цих білків, як вважають науковці, відповідають за світіння.

При цьому поки незрозуміло, для чого комахам така біофлуоресценція у гніздах. Вони здатні бачити випромінюване сяйво, і науковці припускають, що, можливо, такі кришки у стільниках служать маяками для особин, що летять додому у вечірніх сутінках.

Водночас існує думка, що така особливість захищає личинки у стільниках від небезпечного впливу ультрафіолету, до якого вони вразливі під час метаморфозу, а також допомагає регулювати їх розвиток.

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Автор: Катерина Комолова