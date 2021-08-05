Погане самопочуття, біль та великий синець - все це довелося терпіти підлітку.

На Сумщині дитину вкусила Аргіопа Брюнніха, також її називають павук-оса. Інцидент стався у Глухові, від зустрічі з небезпечною істотою постраждав 12-річний хлопчик.

Про це повідомляє видання "ВШ".

Дитина чітко запам'ятала момент укусу. Хлопець грав у м'яча на футбольному полі, раптово він відчув різкий біль. Майже одразу після укусу у підлітка опухла нога. Навколо точки, куди павук-оса встромив своє гостре жало, з'явився великий синець фіолетового кольору.

Протягом доби після укусу хлопчику було погано. У нього боліла голова, його нудило. Підліток відчував загальну слабкість. На щастя, у дитини не виникла алергічна реакція. Якби вона почалася, маленькому жителю Глухова було б набагато гірше.

Читайте такожСмерть на весіллі: у Єгипті наречена загинула через годину після одруженняПогане самопочуття, біль та великий синець - все це через отруту, яка потрапила до організму дитини від павука-оси. Смертельної небезпеки зустріч з Аргіопою Брюнніха для дитини не несе. Але якщо людину вкусила така істота, краще звертатися до лікаря.

Завдала болю дитині саме самка павука-оси. Самці не мають отрути та не можуть нанести людині шкоди. Самки Аргіопи Брюнніха можуть кусати людей та тварин, але їх отрута для іншого. Павучихи вбивають своїх партнерів під час спарювання.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Кирилівку атакували великі павуки. Очевидці зафільмували моторошне відео.

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Автор: Поліна Кузенко