Дослідники підтвердили ідею про те, що якісь прояви життя потенційно можуть існувати у кислотних хмарах планети.

Дослідники космосу визначили хімічний шлях, за допомогою якого краплі сірчаної кислоти, що залишилися в хмарах Венери, можуть бути нейтралізовані. Ймовірно, позаземне життя зможе зберегтися в цьому ворожому світі.

Про це пише видання ScienceAlert.

На початку хімічного шляху лежить біологічне виробництво аміаку, натяки на яке були виявлені зондами при проходженні повз Венеру в 1970-х роках.

Нове дослідження астрономів підтверджує, що невеликі кількості аміаку можуть розчинятися в краплях сірчаної кислоти. Внаслідок цього процесу принаймні частина кислоти перетворюється на солі з pH, яке є середовищем для життя.

"В результаті хмари не більш кислі, ніж деякі екстремальні земні середовища, в яких живе життя. Життя могло створювати своє власне середовище на Венері", - зазначають вчені.

Читайте такожТелескоп Hubble здійснив грандіозний тур Сонячною системою (фото, відео)Хоча аміак не повинен бути присутнім у якихось значних кількостях на Венері, вчені припускають, що життя може мати хімічні переваги, щоб подолати це обмеження.

Існують й інші аномалії, зокрема невеликі концентрації кисню, яких не повинно бути, рівні водяної пари вище за очікувані та частинки несферичної форми, які не відповідають круглим краплям сірчаної кислоти.

Дослідники наголошують, що хімічне моделювання в лабораторії підтвердило, що ці дивні явища можуть бути пояснені життям на Венері.

Подібний процес відбувається у певних місцях нашої планети.

"Жодне відоме нам життя не могло вижити в краплях Венери", - говорить планетолог Сара Сігер з Массачусетського технологічного інституту (MIT). "Але справа в тому, що, можливо, там є якесь життя, і воно видозмінює своє середовище, щоб зробити його придатним для життя".

Астрономи кажуть, що це дослідження не є абсолютним підтвердженням того, що на Венері є життя, але це цікава гіпотеза.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 24 грудня, о 14:20 за київським часом має відбутися довгоочікуваний запуск космічного телескопа Джеймса Вебба вартістю 10 мільярдів доларів, який вважається найпотужнішим телескопом сучасності та за всю історію.

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