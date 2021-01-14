Влітку після паводку джерела водойми замулилися – і рівень води в озерах значно знизився.

На Буковині 200 лебедів-шипунів опинилися під загрозою. Вони щороку злітаються на Чорторийські озера, які взимку не замерзають. Однак цього року водойма може вкритися кригою.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Влітку після паводку джерела водойми замулилися – і рівень води в озерах значно знизився. Наразі там зимує близько 70 птахів, хоч зазвичай їх більше.

«Якщо брати Карпати, то це – найбільше місце зимівлі лебедя-шипуна. Якщо немає відкритої води, то там немає і їжі. Відповідно лебеді за жодних обставин не можуть зимувати», – розповідає журналістам експерт.

Озеро намагалися розчистити, але це не допомогло. Щоб птахи могли перезимувати, треба чималі кошти, яких у громади немає.

Обласні чиновники обіцяють 300 тисяч гривень на розчищення водойми, але роботи проводитимуть вже навесні – щоб не розлякати лебедів. Поки ж за птахами спостерігатимуть рятувальники, щоб ті не вмерзли у морози в кригу.

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Автор: УНІАН