Як припускають фахівці, він прожив набагато довше, ніж живуть його родичі в дикій природі.

У заповіднику дикої природи помер австралійський крокодил завдовжки 5,48 м, який утримував світовий рекорд у книзі Гіннесса як найбільший крокодил у неволі.

У заповіднику припускають, що на момент смерті крокодилу на прізвисько Кассіус, було понад 110 років. Там зазначили, що здоров'я рептилії, яка важила понад тонну, погіршувалося з 15 жовтня, повідомила Marineland Melanesia Crocodile Habitat у Facebook.

"Він був дуже старий і, як вважають, прожив довше, ніж дикий крокодил", - ідеться в повідомленні організації.

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Там зазначили, що він жив у заповіднику з 1987 року.

Попередній рекорд найбільшого крокодила, що живе в неволі, належав філіппінському крокодилу на прізвисько Лолонга, довжина якого, за даними Гіннесса, становила 6,17 м. Цей крокодил помер у 2013 році.

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Найстарішим із відомих крокодилів у світі є крокдил на прізвисько Генрі. Йому близько 123 років. Тільки за останні кілька десятиліть він став батьком тисяч нащадків.

Рептилія досягає гігантських розмірів - понад 5 м від морди до хвоста і важить 700 кг.

"Вважається, що Генрі народився близько 1900 року серед боліт дельти Окаванго в Ботсвані, згідно з даними природоохоронного центру Crocworld у Південній Африці, де він живе з 1985 року. Після прибуття в Crocworld Генрі спаровувався щонайменше з 6 самками, що дало змогу його доглядачам підрахувати, що він став батьком понад 10 000 нащадків менш ніж за 40 років", - розповіли в матеріалі.

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