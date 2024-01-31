Хвороба також загрожує морським слонам і котикам.

Пташиний грип виявлений у пінгвінів недалеко від Антарктиди. В результаті хвороби вже загинуло 200 пташенят і кілька дорослих особин. Про це повідомляє Reuters.

За даними наукового комітету з антарктичних досліджень у папуаських пінгвінів вперше виявлено смертельний тип пташиного грипу. Це викликає серйозні побоювання, адже вірус може поширитися серед величезних колоній пінгвінів в Антарктиді.

Як повідомляється, дослідники виявили близько 35 пінгвінів, загиблих на Фолклендських островах в Південній Атлантиці 19 січня. Зразки, взяті у двох мертвих пінгвінів, виявилися позитивними на вірус пташиного грипу H5N1.

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Уряд Фолклендських островів повідомив Reuters, що за подібних обставин загинуло ще багато пінгвінів. Станом на 30 січня відомо про понад 200 мертвих пташенят і кілька дорослих особин.

Смертельні випадки підтверджують, що папуаські пінгвіни сприйнятливі до смертельного захворювання, яке в останні місяці знищує популяції птахів по всьому світу. Однак цей вид пінгвінів рідко подорожує між Фолклендськими островами біля узбережжя Аргентини та антарктичним півостровом. Це означає, що мандрівні пінгвіни навряд чи сприятимуть поширенню вірусу на південний континент.

Як повідомляється, природоохоронці також стурбовані іншими видами. Так, морські слони і морські котики також гинуть від цієї хвороби.

"Це особливо тривожно, тому що в Південній Георгії проживає 95% світової популяції антарктичних морських котиків. Якщо ця популяція зникне, вид опиниться в критичній ситуації", - кажуть вчені.

Пташиний грип в основному циркулюють серед птахів. Вірус зазвичай не становить загрозу для людини. Основним резервуаром пташиного грипу є дикі птахи, особливо водоплавні. Проте, іноді вірус може передаватися на домашніх пернатих.

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