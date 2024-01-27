Вчені бояться, що вірус міг перетнути еволюційни поріг і навчився переходити від ссавця до ссавця.

В Аргентині від пташиного грипу померли майже 96% дитинчат південного морського слона, народжених у 2023 році. Масштаби смертності викликають занепокоєння щодо того, що заразний штам може передаватися від ссавця до ссавця, пише Science Alert.

"Видовище морських слонів, знайдених мертвими або вмираючими вздовж пляжів для розмноження, можна описати лише як апокаліптичне", — розповів директор охорони здоров’я Товариства охорони дикої природи Кріс Волзер.

Три пляжі, де розмножується південний морський слон, були всіяні понад 17 тисячами тіл дитинчат цього виду. Це означає втрату майже цілого покоління морських слонів у регіоні. Оскільки цим тваринам потрібно щонайменше три роки, щоб досягти зрілості, вплив на їхню популяцію стане відчутним з 2027 року, коли стане менше доступних дорослих особин для розмноження.

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Попри те, що штам H5N1 існує з 1996 року, досі він циркулював лише серед домашніх птахів, призводячи до локальних епідемій. Переходячи між популяціями диких птахів, він досяг Антарктиди, дорогою, вочевидь, посилившись внаслідок зміни клімату.

Нещодавно було підтверджено, що пташиний грип уперше вбив білого ведмедя, додавши до списку своїх жертв нового ссавця. Раніше вже були зафіксовані смерті від цього штаму каспійських тюленів, ведмедів грізлі, дельфінів, видр, норок та лисиць. Загалом відомо про ураження вірусом H5N1 близько 345 видів птахів і ссавців.

Більшість постраждалих ссавців є хижаками, що спонукає деяких експертів припустити, що вони, швидше за все, підхопили вірус безпосередньо від своєї жертви, а не один від одного. Таким чином, вірус ще не може поширюватися між ссавцями.

Але дитинчата морських слонів, які п'ють молоко своїх матерів, не схильні контактувати з пташиними рідинами. Тож науковці припускають, що в даному випадку відбулося пряме зараження від ссавця до ссавця.

Наскільки зараз відомо, досі випадки зараження людей вірусом H5N1 були переважно від птахів. В дуже рідкісних випадках – від інших тварин. Але небезпека в тому, что серед людей цей вірус дає приголомшливий рівень смертності – близько 56%. Тож якщо H5N1 справді навчився переходити від ссавця до ссавця, це може мати найтрагічніші наслідки для людства.

Інші новини про розповсюдження пташиного грипу

Як писав УНІАН, на початку січня стало відомо, що на Алясці від одного зі штамів пташиного грипу загинув білий ведмідь. Це перший випадок смерті представника цього виду від даної інфекції. Відомо, що тварина харчувалася тушами мертвих птахів, ймовірно заражених вірусом.

Також ми розповідали, що серед антарктичних тюленів вперше підтверджено високозаразну форму пташиного грипу, яка загрожує одній із найтендітніших екосистем на планеті. Тоді повідомлялося про мор на субантарктичному острові Південна Георгія.

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