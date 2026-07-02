На Одещині ластівки звили гніздо в уламку 'Шахеда': оприлюднено зворушливе відео

Незабаром пташенята разом з дорослими полетять на південь Африки.

На півдні Одеської області ластівки облаштували гніздо в уламку російського ударного безпілотника. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

"Сільські ластівки вивели пташенят у гнізді із уламку "Шахеда". Скоро малеча стане на крило і разом з дорослими полетить на південь Африки – за 7000 кілометрів від Тузлівських лиманів", - зазначив науковець.

Він оприлюднив відео, на якому можна побачити миле пташине сімейство, що облаштувалося в уламку засобу ураження. Видно, як дорослий птах піклується про кількох пташенят у "гнізді", частина якого нещодавно була знаряддям вбивства.

Згідно з опублікованими кадрами, раніше це був ударний безпілотник "Герань". Можна навіть розгледіти його серійний номер.

Масова загибель дельфінів у заповіднику "Тузлівські лимани"

На території Національного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області виявили десятки мертвих дельфінів. Доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв розповів, що такої кількості мертвих дельфінів за один день під час війни на Одещині ще не реєстрували. Тільки на узбережжі нацпарку "Тузлівські лимани" була безпрецедентна кількість загиблих китоподібних – 22 тварини: 20 азовок, одна афаліна та одна білобочка. Науковці обстежили лише 25 км узбережжя нацпарку. Русєв припустив, що на недослідженій території їх може бути тисячі.

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