Один із найкривавіших місяців для Путіна: NYT розкрив втрати Росії у липні

Водночас Київ домігся найбільших територіальних здобутків за понад рік.

Липень став одним із найкривавіших місяців для Росії з початку війни. Російські війська зазнали приголомшливих втрат на полі бою, а Київ домігся найбільших територіальних здобутків за понад рік, пише The New York Times.

Так, минулого місяця РФ втратила на полі бою 42 860 осіб, включаючи вбитих і поранених. Це найвищий показник з січня 2025 року і четвертий найкривавіший місяць з початку війни у 2022 році.

За оцінками експертів, загальна кількість російських втрат наближається до 1,5 мільйона, а набір новобранців стає дедалі більшою проблемою для лідера Росії Володимира Путіна. При цьому в разі нестачі солдатів він може бути змушений незабаром розпочати мирні переговори, підкреслює видання.

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"В останні місяці Путін настільки зневірився, що йому довелося заманювати своїх співвітчизників на війну фальшивими обіцянками "спокійної служби" – або вербувати африканців за аналогічними шахрайськими схемами", – пише NYT.

Успіх за успіхом для України

Україна, тим часом, заявляє про звільнення близько 780 квадратних кілометрів на південному фронті, відвоювавши 26 населених пунктів уздовж лінії фронту та повернувши їх під повний контроль України.

Київ відтіснив російські війська більш ніж на 11 кілометрів на південному фронті, неподалік від перетину Дніпровської, Донецької та Запорізької областей, і ці невеликі атаки поступово підривають російський контроль.

Рекордний удар "Фламінго"

У ніч на минулу добу ЗСУ випустили ракети "Фламінго" вглиб Росії, влучивши в авіабазу Саваслейка на заході Росії, за 700 кілометрів від кордону. На ній базуються винищувачі МіГ-31, носії "Кинжалів". Водночас поки що невідомо, скільки літаків було пошкоджено в результаті атаки.

"Фламінго" також завдали удару по ракетно-космічному центру "Прогрес" у Самарі, одному з ключових підприємств державної аерокосмічної корпорації "Роскосмос".

"На відстані близько 800 кілометрів від кордону з Україною це був найглибший удар Києва по Росії за всю війну", – підкреслює NYT.

Київ також пошкодив нафтопереробний завод в Усть-Лузі, за 800 кілометрів від кордону.

У Путіна не вистачає людей для війни

Раніше президент Володимир Зеленський припустив, що після імітації парламентських виборів у Росії планується провести чергову хвилю мобілізації росіян. Він також заявляв, що Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї й уже готується до їхнього прийому.

А тим часом Кремль послідовно продовжує відкидати будь-які значущі пропозиції щодо перемир’я, незважаючи на неодноразові спроби України вести переговори. Аналітики ISW вважають, що це робиться для того, щоб об’єднати російську громадськість навколо провоєнної платформи напередодні виборів.

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