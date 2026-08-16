Росія вдарила балістикою по великому підприємству в Кривому Розі, є загиблий і поранені

У важкому стані до лікарні доправили одного чоловіка, ще 10 поранених госпіталізовані у стані середньої тякжкості.

У ніч на 16 серпня російські окупанти атакували Кривий Ріг дронами та балістичними ракетами, внаслідок чого одна особа загинула, більше десятка отримали поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа. "Ворог завдав ударів по Кривому Рогу. Атакував промислові об'єкти. Зайнялася пожежа. На місці працюють рятувальники", - зазначив він.

За інформацією очільника ОВА, на даний час відомо про 13 поранених. "У важкому стані до лікарні доправили 48-річного чоловіка. 10 людей госпіталізовані у стані середньої тякжкості. Інші постраждалі проходять обстеження", - деталізував він.

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Згідно з супутниковими знімками сервісу відстеження пожеж NASA FIRMS, ймовірно, було уражено підприємство гірничо-металургійного комплексу України – "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Російські атаки на Україну

7 серпня окупанти атакували Одесу, внаслідок чого було пошкоджено футбольний стадіон "Чорноморець", розташований у Центральному парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка.

А в ніч на 1 серпня російський безпілотник атакував склад українського видавництва "Ранок" у Харкові, в результаті чого згоріли тисячі книг, що там зберігалися.

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