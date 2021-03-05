Назвали його Ніа Ніа на честь селища в Конго, де розташований партнерський зоопарк.

У британському зоопарку показали народженого під час карантину окапі.

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Це - надзвичайно рідкісний вид жирафа. Новонароджена самочка окапі з'явилася на світ кілька тижнів тому.

Назвали її Ніа Ніа на честь селища в Конго, де розташований партнерський зоопарк.

Перші тижні маленька тварина проводила у вольєрі, де вчилася робити свої перші кроки. А тепер разом з мамою освоює вулицю.

Довідка УНІАН. Окапі - вид парнокопитних, єдиний представник роду окапі. За статурою окапі більше нагадує коня, ніж жирафу. У них на кінцівках є смужки, як у зебри.

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Автор: УНІАН