Папуга спокійно шукав собі їжу.

У Запоріжжі мешканці помітили незвичну картину: папуга разом із голубами прогулювався звичайним двором.

Відео, на якому можна побачити пернатого "іноземця", з'явилося у місцевих Telegram-каналах. Папуга спокійно гуляє між голубів, шукаючи їжу разом із ними. Наразі невідомо, він втік із домашнього утримання, чи мешкає у місті вже тривалий час.

Ймовірно на відео корелла - невеликий вид папуг із сімейства какаду. У неволі вони живуть у середньому 15-20 років, іноді до 25. Особливою ознакою є рухливий чубчик, який піднімається чи опускається залежно від настрою птаха.

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Батьківщина корелл - Австралія, де вони мешкають у сухих та напівсухих зонах, кочують у пошуках їжі та води, живляться насінням, травами, іноді фруктами та дрібними комахами. Це соціальні, лагідні птахи, які потребують щоденного спілкування, легко приручаються, а самці здатні імітувати свист та прості звуки.

Цікаві новини про папуг

Нагадаємо, раніше у Київському зоопарку показали папуг жако, яких вдалося врятувати навесні 2022 року. Пернаті проходили курс лікування та адаптації, і лише після цього перейшли до соціалізації.

А у Великій Британії співробітники парку дикої природи вирішили застосувати нестандартний і доволі ризикований підхід, щоб впоратися з проблемою папуг, які надто часто вживають нецензурну лексику. План полягав в тому, щоб "розбавити" їх товариством великої кількості папуг, що не матюкаються.

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