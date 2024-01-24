Зараз експеримент хочуть повторити, але радикально змінивши співвідношення "лайливих" та "чемних" папуг.

У Великій Британії співробітники парку дикої природи вирішили вдатися до ризикованої тактики, аби позбутися проблеми зі своїми папугами, що вживають забагато ненормативної лексики. Їх хочуть "розбавити" великою кількістю інших папуг, що не матюкаються.

Як пише BBC, Лінкольнширський парк дикої природи "прославився" у 2020 році через скандал із папугами, які нецензурно лаялися на відвідувачів. Тоді їх ненадовго прибрали із вольєрів з публічним доступом, а згодом повернули у компанії ще трьох папуг, які мали б "розбавити" лексикон своїх "коллег".

Однак зрештою перша п’ятірка птахів матюкатися так і не припинила, а натомість навчила ненормативній лексиці ще й трьох новачків. Тоді адміністрація парку просто почепила перед вольєром попередження, що птахи вживають брудну лайку, і на тому зупинилася. Однак зараз наглядачі вирішили "розбавити" компанію 8 птахів, що матюкаються, додавши їх у більшу зграю зі 100 птахів, які не вживають людської лексики.

Відео дня

За словами виконавчого директора парку Стіва Ніколса, є надія, що менша група птахів наслідуватиме у спілкуванні більшу группу. "Папуги — тварини зграї. Їм потрібно бути з іншими папугами. Чим більша зграя, тим вони щасливіші", – пояснив він.

Втім посадовець визнав, що результатом може стати ситуація, коли в парку житиме вже 108 папуг, які матюкаються. "Тільки час покаже", – зазначив він.

Але навіть це не обов’язково буде поганою новиною для парку. За останні роки вольєр із папугами, що матюкаються, став користуватися великою популярністю у відвідувачів.

"Ти ніколи не втомлюєшся від того, куди папуга каже тобі піти. Ти не можеш стримати сміху. Звичайно, відвідувачі стоять навколо вольєра і лаються, намагаючись змусити папуг копіювати їх", – зізнається пан Ніколс.

Інші цікаві матеріали про поведінку тварин

Як писав УНІАН, нещодавнє дослідження виявило, що африканські слони, ймовірно, дають одне одному імена. Проаналізувавши спілкування цих тварин, вчені помітили, що слони використовують специфічну комбінацію звуків, коли хочуть привернути увагу свого конкретного родича.

Також ми розповідали, що домашні собаки демонструють різну реакцію, коли до них звертаються жінки та чоловіки. Дослідники припускають, що це еволюційний здобуток, який собаки отримали вже після того, як були приручені людиною.

Вас також можуть зацікавити новини: