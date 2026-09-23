Може стати найглибшою в Карпатах: на горі Смотрич відкрили нову печеру (відео)

За оцінками фахівців, глибина виявленої печери сягає як мінімум 30 метрів.

На Івано-Франківщині спелеологи відкрили вертикальну печеру на горі Смотрич глибиною близько 30 метрів. Про це розповів спелеолог і віцепрезидент Української спелеологічної асоціації Юрій Касьян, повідомляє Укрінформ.

"На горі Смотрич ми виявили нову вертикальну печеру. Назвали її "Дземброня", адже поряд з нею є село з такою назвою. Припускаємо ця печера може стати найглибшою печерою Карпат. Адже її глибина сягає 30 метрів, а, можливо, навіть більше. Це достатньо багато, як для карпатських печер з пісковика. Будемо продовжувати її досліджувати", - зазначив Касьян.

Також спелеологи виявили нову частину гіпсової печери "На Хомах" протяжністю близько 50 метрів на Тернопільщині.

"Печера "На Хомах", розташована поблизу села Кривче Чортківського району, відома спелеологам з 1960 року, а місцевим жителям з давніх часів. Ця печера вважалася невеликою – її довжина 140 метрів. Ми вирішили дослідити її детальніше, адже маємо припущення, що вона може бути фрагментом значно більшої печери. Поряд із нею на відстані приблизно двох кілометрів розташована печера "Кришталева", довжина якої сягає понад 20 кілометрів. А оскільки "На Хомах" у тому ж масиві, то її ходи можуть простягатися на десятки кілометрів", - розповів фахівець.

За його словами, цьогоріч відбулися три наукові експедиції у печері "На Хомах".

"Під час третьої поїздки вдалося пройти через вузьку ущелину, розширити її, розчистивши каміння, і відкрити нову частину печери протяжністю 50 метрів. А далі ми дійшли до чергового звуження. Будемо продовжувати роботу вже після зими. Адже у цій печері зимують кажани, тож працювати можна лише у теплий період", - додав Касьян.

Як зазначив спеціаліст, вже у відомій частині печери в кількох місцях помітили зображення тризубів.

"Ми знаємо, що у багатьох печерах переховувалися повстанці у 40-х роках. Ймовірно, печера "На Хомах" також була для них прихистком", - заявив Касьян.

Що відомо про найбільшу в світі печеру

Печера Шондонг у В'єтнамі вважається найбільшою у світі та є унікальною природною пам’яткою. Розташована у національному парку Фонгня-Кебанг, поблизу кордону з Лаосом.

Вперше про неї стало відомо завдяки місцевому фермеру Хо Ханю, який у 1991 році випадково натрапив на вхід під час прогулянки. Однак через крутий спуск чоловік не наважився досліджувати це місце.

Лише у 2009 році спелеологи вивчили печеру, відкривши її унікальність для світу. Сьогодні Шондонг вважається справжнім дивом природи, адже печера настільки величезна, що має власну річку, мікроклімат і навіть тропічний ліс. Висота печери Шондонг становить близько 200 метрів, ширина – 150 метрів, а довжина – не менше 6,5 кілометра.

Туристам печеру відкрили лише у 2013 році, проте доступ суворо контролюється. Відвідування організовує виключно один авторизований оператор, а щороку видається близько 1000 дозволів – з січня по серпень. Щоб дістатися печери, туристам потрібно кілька днів долати шлях через джунглі у супроводі гідів.

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