Тисячі земноводних жили там ще до побудови дороги та продовжують щовесни рухатися своїм маршрутом: від місця зимівлі до місця розмноження.

У столиці Естонії, Таллінні на два тижні обмежили рух жвавою дорогою, щоб убезпечити жаб.

Читайте такожУ Дніпрі провели складну операцію літній онкохворій жабі (відео)Тисячі цих створінь у квітні прямують до місць свого розмноження, пише New York Post.

Вони жили тут ще до побудови дороги та продовжують щорічно рухатися своїм маршрутом: місця зимівлі розташовані на одному боці дороги, а ставки для нересту - на іншому.

Тепла поверхня дороги робить земноводних сонними та повільними, тому до 300 особин можуть опинитися на дорозі одночасно і потрапити під машини.

Раніше переносити їх допомагали волонтери: за останні роки таким чином люди врятували близько 97 тис. жаб. Однак у зв'язку з пандемією COVID-19 допомога волонтерів виявилася недоступною, і єдиний вихід - перекривати дорогу.

Як повідомляє Reuters, дорога буде перекрита для руху автомобілів упродовж двох тижнів з 21:00 до 06:00.

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Переклад: Катерина Комолова