Київ не може покинути "червону" зону карантину через високу смертність від коронавірусу.
Про це сайту "Сьогодні" розповів голова столичного управління Держпродспоживслужби Олег Рубан.
"Єдиний високий показник - це смертність. А ось що стосується ліжкового фонду, навантаження на медичну систему, зайнятості реанімаційних ліжок, то ми спостерігаємо явне поліпшення ситуації", - говорить він.
За словами Рубана, в місті тривають перевірки на предмет дотримання карантину. Їх проводять 40 мобільних бригад вдень і 10 - вночі. Чиновник каже, що особливо ретельно перевіряють ТРЦ, куди часто намагаються потрапити невакциновані кияни.
Читайте такожПорушення карантину: суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч за перебування на вулиці без паспорта"Щодня близько 60 штрафів складається саме на ТРЦ, які допускають пропуск таких громадян. Контроль триватиме. Більше того, згідно з постановою Кабміну, будуть посилені вимоги до роботи ТРЦ і в "жовтій" зоні карантину. Вони повинні будуть також працювати з контрольними сертифікатами про вакцинацію, як і в червоній зоні. Послаблень для них поки не буде", - додав він. І підкреслив, що прогнозувати терміни виходу Києва з "червоної" зони поки рано.
Осінній локдаун у Києві
З 1 листопада в Києві було запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.
10 листопада мер Києва Віталій Кличко заявив, що система охорони здоров'я столиці працює вже на межі можливостей. У місті, за його словами, на той момент заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19 склала 73%, а ліжок з киснем – понад 70%.
19 листопада Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації прийняла рішення про відновлення з 22 листопада очного навчання в школах.
21 листопада Кличко заявив, що не виключає, що столиця скоро вийде з "червоної" зони епіднебезпеки. За його інформацією, в даний час спостерігається тенденція до зменшення госпіталізацій, і знижується показник заповненості ліжок для прийому хворих COVID-19.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.