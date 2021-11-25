У місті тривають перевірки громадських місць на предмет дотримання карантину.

Київ не може покинути "червону" зону карантину через високу смертність від коронавірусу.

Про це сайту "Сьогодні" розповів голова столичного управління Держпродспоживслужби Олег Рубан.

"Єдиний високий показник - це смертність. А ось що стосується ліжкового фонду, навантаження на медичну систему, зайнятості реанімаційних ліжок, то ми спостерігаємо явне поліпшення ситуації", - говорить він.

За словами Рубана, в місті тривають перевірки на предмет дотримання карантину. Їх проводять 40 мобільних бригад вдень і 10 - вночі. Чиновник каже, що особливо ретельно перевіряють ТРЦ, куди часто намагаються потрапити невакциновані кияни.

Читайте такожПорушення карантину: суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч за перебування на вулиці без паспорта"Щодня близько 60 штрафів складається саме на ТРЦ, які допускають пропуск таких громадян. Контроль триватиме. Більше того, згідно з постановою Кабміну, будуть посилені вимоги до роботи ТРЦ і в "жовтій" зоні карантину. Вони повинні будуть також працювати з контрольними сертифікатами про вакцинацію, як і в червоній зоні. Послаблень для них поки не буде", - додав він. І підкреслив, що прогнозувати терміни виходу Києва з "червоної" зони поки рано.

Осінній локдаун у Києві

З 1 листопада в Києві було запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

10 листопада мер Києва Віталій Кличко заявив, що система охорони здоров'я столиці працює вже на межі можливостей. У місті, за його словами, на той момент заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19 склала 73%, а ліжок з киснем – понад 70%.

19 листопада Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації прийняла рішення про відновлення з 22 листопада очного навчання в школах.

21 листопада Кличко заявив, що не виключає, що столиця скоро вийде з "червоної" зони епіднебезпеки. За його інформацією, в даний час спостерігається тенденція до зменшення госпіталізацій, і знижується показник заповненості ліжок для прийому хворих COVID-19.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрій Годован