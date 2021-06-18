За словами Данілова, посуха є серйозним викликом для нашої країни.

Рада національної безпеки і оборони надасть своє бачення того, як в Україні можна боротися з посухою.

Про це на брифінгу після сьогоднішнього засідання РНБО заявив його секретар Олексій Данилов.

«Посуха, яка рухається на весь світ, це дуже великий виклик для нашої країни. Ми з цього питання займаємося, розробляємо відповідні кроки, які запропонуємо на засіданні Ради нацбезпеки, щоб це відстрочити хоча б в нашій країні», – сказав він.

Зміна клімату та наслідки для України

Читайте такожЄвропа страждає від найсильнішої за останні 2000 років посухи - дослідженняУ Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів повідомили, що зміна клімату призвела до того, що Україна переходить в зону надвисоких температур та погодних катаклізмів.

За побоюваннями вчених, у найближчі 30-40 років країні загрожує опустелювання великих територій.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц