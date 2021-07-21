Українці з пластиком більше "не пара", тому відмовляються користуватися ним.

Розірвати стосунки із пластиковим пакетом - такий флешмоб активно шириться у соціальних мережах українців. Нагадаємо, заборона поширення пластикових пакетів запроваджується в Україні з 1 січня 2022 року.

Як розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", запустило флешмоб Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Його очільник Роман Абрамовський на своїй сторінці у Facebook написав - токсичні стосунки потрібно розривати швидко й без будь-якого жалю. Все для того, аби таким чином привернути увагу до теми відмови від використання пластиком у побуті.

Приєднатися до флешмобу дуже просто. Потрібно додати у друзі фановий акаунт "Пакетик Пластиковий". Зробити пост у форматі "Життєва подія" на Facebook із хештегом #розриваю_стосунки_з_пакетиком, та поставити на аватар рамку "Розриваю стосунки з Пакетиком".

Заборона пластикових пакетів

З 1 січня 2022 року в Україні будуть заборонені використання та продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування.

З березня 2022 року з українських магазинів щезнуть тонкі та надтонкі пакети.

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Автор: Вікторія Гордієнко