Крім того науковців тривожить забруднення моря пластиком і ртуттю.

Середземне море стає усе теплішим, але також кислішим та бруднішим. Зокрема в ньому зростає концентрація пластику та ртуті, свідчить нове дослідження Ізраїльського океанографічного інституту, про яке пише The Times of Israel.

Доповідь базується на серії наукових досліджень, здійснених уздовж континентального шельфу уздовж узбережжя Ізраїлю. Дослідники засвідчили, що верхній шар води у Середземному морі продовжує нагріватися приблизно на 0,13 градуса Цельсія на рік в результаті глобального потепління. Це більш ніж удвічі більше, ніж прогнозувала Всесвітня кліматична організація.

Швидші темпи нагрівання Середземного моря науковці пояснюють тим, що це відносно невелика водойма, якщо порівнювати з океанами. Крім того, південно-східна частина Середземного моря, яка межує з Ізраїлем, є найгарячішою та найсолонішою через те, що вода з Атлантичного океану встигає нагрітися, доки досягне ізраїльського узбережжя.

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З 1992 по 2022 рік рівень Середземного моря піднявся приблизно на 14,59 сантиметра. Глобальне підвищення рівня моря спричинене нагріванням і розширенням морської води та таненням льодовиків, що також впливає на Середземне море.

Ще одна тривожна тенденція – поступове підкислення морської води. Його темпи складають близько 0,003 pH на рік. Це явище пояснюють проникненням у воду підвищеної кількості вуглекислого газу з повітря. Окислення води впливає на різноманітні біологічні процеси в морі, зокрема руйнує мінерали, які потрібні кораловим рифам та молюскам для побудови своїх скелетів і раковин.

У звіті також сказано, що більшість показників забруднення моря залишилися стабільними порівняно з попередніми роками. Але дослідники відзначили "тривожну тенденцію до зростання" забруднення ртуттю в північній частині Хайфської затоки. Це, ймовірно, пов’язано з надходженнями ртуті із ґрунтовими водами з-під закинутої фабрики в цьому регіоні.

Інші новини про екологічні проблеми

Як писав УНІАН, лижники залишають "вічні хімікати" в снігу на гірськолижних трасах. Із таненням снігу ці хімікати потрапляють в підземні води, осідають в грунті. Ці хімікати перебувають у складі воску, яким змащують лижі.

Також ми розповідали, що Японія запроваджує обмеження на відвідування популярної пам'ятки – гори Фудзі. Починаючи з літа 2024 року відвідувачам доведеться платити за сходження по одному з маршрутів на знамениту гору.

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