Повідомлення про загибель дельфінів надходять з Болгарії, Румунії та Росії.

"Сліпі" дельфіни помирають від голоду та інфекційних хвороб.

Про це повідомив доктор біологічних наук, керівник науково-дослідного відділу природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Як він зазначив, дика природа Чорного моря зараз дуже відчуває на собі жорстокість війни.

"Обстеження пару днів тому тільки невеликої ділянки піщаного пересипу узбережжя Чорного моря у Національному природному парку "Тузлівські лимани", показало знову наявність загиблих дельфінів. Але, слід зазначити, що великі простори пересипу лишились поза нашими очима, і через військову заборону, немає можливості обстежити ще великі території, де теж ймовірно є загиблі дельфіни", - розповів Русєв.

Біолог розповів, що потужні вибухи руйнують тонку навігаційну систему тварин, які користуються ехолокацією.

"Потужні сонари та вибухи руйнують тонку навігаційну систему тварин і такі "сліпі" дельфіни помирають від голоду, не маючи можливості спіймати собі рибу, та через слабкість организму в них активуються інфекційні хвороби, і вони також гинуть", - зазначив Русєв.

Біолог наголосив, що повідомлення про загибель дельфінів надходять з Болгарії, Румунії та Росії. І їхня кількість приголомшує своєю неймовірною чисельністю.

За його підрахунками, кількість загиблих тварин йде на тисячі.

"Аналізуємо наявні публікації у відкритих джерелах з різних чорноморських країн. І наші висновки невтішні. Дельфіни на відміну від минулих років зараз гинуть через військові дії у Чорному морі, через безглузду і варварську війну рашистів. І на даний час, за нашими оцінками, загинуло не менш як 3 тисячі особин", - пише Русєв.

Фахівець закликає небайдужих надавати будь-яку інформацію про загиблих дельфінів, яких бачать на березі моря.

Как писал УНИАН, США есть информация о том, что Черноморский флот РФ получил приказ эффективно блокировать украинские порты Одесса и Очаков. Россия размещает мины в Черном море.

Вас також можуть зацікавити новини: