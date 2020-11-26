Сову, яка приїхала до Нью-Йорка разом з різдвяною ялинкою, успішно випустили на волю
Маленьке совеня, яка приїхала до Нью-Йорка разом з різдвяною ялинкою, успішно випустили на волю.
Читайте такожУ Каліфорнії врятували сову від лісової пожежі (фото, відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що про маленьку Роккі, як її охрестили у пресі, добре подбали зоологи.
«За кілька днів сова одужала і була готова продовжити щорічну пташину міграцію на південь», – говориться у сюжеті.
Совеня у ялинці: передісторія
Маленьке совеня знайшли у гілках дерева, яке мають встановити перед Рокфеллер-центром.
Пташка подолала разом з ялинкою 270 кілометрів і була трохи виснажена.
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