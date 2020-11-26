Про маленьку Роккі, як її охрестили у пресі, добре подбали зоологи.

Маленьке совеня, яка приїхала до Нью-Йорка разом з різдвяною ялинкою, успішно випустили на волю.

Читайте такожУ Каліфорнії врятували сову від лісової пожежі (фото, відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що про маленьку Роккі, як її охрестили у пресі, добре подбали зоологи.

«За кілька днів сова одужала і була готова продовжити щорічну пташину міграцію на південь», – говориться у сюжеті.

Совеня у ялинці: передісторія

Маленьке совеня знайшли у гілках дерева, яке мають встановити перед Рокфеллер-центром.

Пташка подолала разом з ялинкою 270 кілометрів і була трохи виснажена.

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Автор: УНІАН