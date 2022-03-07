Частину тварин переміщено до внутрішніх вольєрів та підземних галерей.

Київський зоопарк зачинений для відвідувачів, але догляд за тваринами не припиняється.

Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації.

Зазначається, що критично необхідна кількість співробітників (близько 50 осіб) – зоокіпери, ветеринари, інженерна служба та інші – цілодобово перебувають на місці.

"Воєнні дії призводять до жахливого стресу у тварин, тож частину з них переміщено до внутрішніх вольєрів та підземних галерей. Ветеринари слідкують за їхнім емоційним станом та у разі необхідності надають заспокійливе", - йдеться у повідомленні.

За інформацією КМДА, за час воєнних дій у зоопарку народились двоє маленьких козенят та двоє котячих лемурів.

Наразі зоопарк забезпечений електроенергією, водою, теплом та кормами. Раціони тварин були скориговані ветеринарною службою закладу відповідно до загальноприйнятої норми взаємозамінних кормів.

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