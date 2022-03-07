Київський зоопарк зачинений для відвідувачів, але догляд за тваринами не припиняється.
Про це інформує прес-служба Київської міської держадміністрації.
Зазначається, що критично необхідна кількість співробітників (близько 50 осіб) – зоокіпери, ветеринари, інженерна служба та інші – цілодобово перебувають на місці.
"Воєнні дії призводять до жахливого стресу у тварин, тож частину з них переміщено до внутрішніх вольєрів та підземних галерей. Ветеринари слідкують за їхнім емоційним станом та у разі необхідності надають заспокійливе", - йдеться у повідомленні.
За інформацією КМДА, за час воєнних дій у зоопарку народились двоє маленьких козенят та двоє котячих лемурів.
Наразі зоопарк забезпечений електроенергією, водою, теплом та кормами. Раціони тварин були скориговані ветеринарною службою закладу відповідно до загальноприйнятої норми взаємозамінних кормів.