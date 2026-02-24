Кинуті яйця та беззахисні пташенята: науковець вперше показав, як рідкісні фенікси страждають через війну

За словами Русєва, серед птахів найбільше постраждали рожеві фламінго, які не можуть відроджуватися.

В Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські Лимани" фотопастки зафіксували, як дивовижні рожеві фламінго, яких також називають феніксами, страждають від війни, яку Росія розв’язала проти України, - через "Шахеди" перелякані птахи залишають місця гніздування. Як пояснив доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку "Тузлівські Лимани" Іван Русєв, відео, яке він оприлюднив сьогодні, 24 лютого, ексклюзивне та публікується вперше.

"З 24 лютого 2022 року над Чорним морем, його узбережжям, над Тузлівськими лиманами, нависла загроза забруднення, знищення, руйнування оселищ багатьох диких тварин. Самим жорстоким було знищення дельфінів…, але серед птахів найбільше постраждали рожеві фламінго, які через війну не можуть відроджуватися", - наголосив науковець.

За його словами, оселища фламінго, їх гнізда, яйця, пташенят руйнує і вбиває війна, яку РФ розв’язала проти України.

Дослідник пояснює, що на відео, яке знято автоматично фотопасткою вдень і вночі, показано як лякаються "Шахедів" рожеві фламінго у нацпарку "Тузлівські лимани". На кадрах зафіксовано, як казково красиві птахи, почувши дзижчання дронів, кричать і відлітають, залишивши насиджені місця. На землі залишаються кинуті яйця та беззахисні пташенята.

Мешканці заповідника Тузлівські лимани

Як писав УНІАН, у 2023 році рожеві фламінго вперше загніздилися на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", що в Одеській області. У 2025 році рідкісні птахи намагалися гніздитися, але через війну це не вдалося. Науковець Іван Русєв розповів, що птахи формували на різних лиманах в декількох місцях колонії для гніздування, але не змогли успішно вивести пташенят. При цьому на території нацпарку знаходилося 1500 дорослих птахів. У 2024 році гніздування теж було невдалим - 400 "домівок" фламінго було зруйновано через вплив війни.

