На Одещині море 'поглинає' споруди для захисту від російського десанту, - науковець

За словами Русєва, також суттєво пошкоджується рекреаційна зона.

В Одеській області Чорне море майже зруйнувало систему тетраподів - інженерних конструкцій, які призначені для захисту узбережжя від нападу російських окупантів, зокрема – від висадки десанту, ДРГ тощо. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу національного природного парку "Тузлівські Лимани" Іван Русєв, який також оприлюднив відповідні фото.

"На фото тетраподи у нацпарку "Тузлівські лимани", яких прямо зараз поглинає Чорне море. Ще один-два шторми та їх не буде. І звісно їх функція для основної мети - захисту від ворога з моря - буде нульовою. Окрім цього, ще і рекреаційна ділянка буде суттєво пошкоджена і в майбутньому важко буде людям її використовувати", - наголосив науковець.

Він додав, що раніше вже мала місце "непрофесійна робота" по встановленню перших 453 тетраподів на піщаному пересипу у нацпарку, які встановили на замовлення Одеської ОВА. Русєв стверджує, що це були непрофесійні майстри, які за "немалі гроші зробили дуже погану роботу", тетраподи встановили без експертної думки фахівців. Аналогічні проблеми, каже дослідник, спостерігалися й на інших ділянках узбережжя в Одеській області.

"Їх дуже швидко засипало піском під час морських штормів… Між іншим, тоді була миттєва реакція на нашу публікацію і швидко була здійснена нова величезна робота з купою потужної техніки для витягування кожного тетрапода з піску. Витягували засипані піском тетраподи і переносили-перевозили їх за бархани, за сотню метрів від попередньої лінії - подалі від хвиль. Але було витрачено знову немалі бюджетні гроші і ніхто за це не відповів", - підкреслив Русєв.

За його словами, співробітники "Тузлівських лиманів" сподіваються на відповідну реакцію ОВА. Науковець також наголошує, що задля мінімізації ризиків поглинання морем, при виконанні такої важливої роботи потрібно залучати науковців і фахівців з Одеського національного університету ім. Мечникова.

Захист від ворожого десанту на Одещині

Нагадаємо, у 2024 році стало відомо, що на українському узбережжі Чорного моря фортифікаційні споруди – тетраподи, які встановили як захист від можливої висадки російського десанту - частково занурилися у пісок та майже не виконують свої функції. Зокрема, така ситуація виникла на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині.

Доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв заявив тоді, що встановлення тетраподів на узбережжі моря в межах заповідника передбачало специфічну мету, зокрема, захист від ворожих ДРГ, висадки противника на берег тощо. Однак при встановлені тетраподів на піску не врахували думку експертів з берегознавства.

