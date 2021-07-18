Жінка вважає, що їх відвезли туди спеціально.

У Дніпрі невідомі кинули на острові хворих цуценят.

Про це повідомляють у зоозахисній групі "КОВЧЕГ" у Facebook.

За словами учасниці групи Ірини Терещенко, тварин знайшли рибалки, які виходять на Дніпро на човнах.

"На одному з островів, де немає нічого крім зеленої гущі, знайшли вони п'ятьох цуценят", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожКиянку, яка назвала українську мову мерзенною, звільнили з IT-компаніїОдин з тварин сильно трясся, тому його відвезли в лікарню. Тест на чумку показав, що він хворий.

Зоозахисниця зазначила, що тварин лікуватимуть.

"Всі цуценята хворі, і ті, хто їх туди вивіз, швидше за все знали, що цуценята хворіють!"- підкреслила жінка.

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Автор: Людмила Жерновська