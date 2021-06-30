В одному з притулків для тварин у Польщі працює "вікно життя" для кошенят і цуценят.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
"Вікно життя" для тварин відкрили у квітні в місті Александрув-Лодзький за підтримки місцевої влади. Проект фінансується з міського бюджету.
Це невелика кімната, де людина може залишити новонароджену кішку або собаку без питань і наслідків для себе. Від дня відкриття таким чином у притулку з'явилися вже близько сотні цуценят і стільки ж кошенят. Волонтери зізнаються, що масштаби їх вражають.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Харкові врятували застряглого на ялинці кота - він просидів у пташиному гнізді 10 днів (відео)
- Екологічна катастрофа: у Дніпрі знайшли понад 160 небезпечних забруднювачів
- Врятувала від бійні: у Британії свиня втекла з ферми та народила в лісі десять поросят (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram