Це невелика кімната, де людина може залишити новонароджену кішку або собаку без питань і наслідків для себе.

В одному з притулків для тварин у Польщі працює "вікно життя" для кошенят і цуценят.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Вікно життя" для тварин відкрили у квітні в місті Александрув-Лодзький за підтримки місцевої влади. Проект фінансується з міського бюджету.

Це невелика кімната, де людина може залишити новонароджену кішку або собаку без питань і наслідків для себе. Від дня відкриття таким чином у притулку з'явилися вже близько сотні цуценят і стільки ж кошенят. Волонтери зізнаються, що масштаби їх вражають.

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Автор: Катерина Комолова