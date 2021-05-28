На світ дитинча бізона з'явилося два тижні тому і вже трохи зміцніло.

У харківському екопарку сталося рідкісне поповнення - в родині лісних бізонів народився малюк.

Як йдеться в сюжеті ТСН, наразі маленький бізончик важить 30 кілограмів, однак виросте у справжнього велетня.

На світ дитинча з'явилося два тижні тому і вже трохи зміцніло. Тваринка має хороший апетит, хоча поки що харчується лише материнським молоком.

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Зазначається, що північноамериканські бізони живуть у харківському екопарку вже три роки, але цей малюк - перше потомство у стаді.

"Мама від нього не відходила. Перший час він знаходився поруч із мамою, зараз він уже намагається відходити подалі, але коли мама його підкликає, він повертається", - розповідає керівник сектору копитних харківського екопарку Сергій Попов.

"У бізонів стаді у нас один самець і три самки, дитинча у них з'явилося вперше, але ми сподіваємося на продовження. Бізони приїхали до нас у 2019 році з Асканії-Нової і, судячи по первістку, вже повністю адаптувалися", - додав Попов.

Як зазначили в прес-службі екопарку, бізони - парнокопитні порожнисторогі ссавці з триби биків. У позаминулому столітті вони були майже повністю винищені, зараз їх популяцію активно відновлюють. Одне з найбільших в Європі стад бізонів мешкає зараз в українському біосферному заповіднику "Асканія-Нова".

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Автор: Олександр Топчій