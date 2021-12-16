Тварина має багато ворогів й полює вночі.

Загадкового жителя українських карпатських лісів впіймали фотопастки. У Національному природному парку "Сколівські Бескиди" помітили дикого кота.

Про це повідомили в прес-службі НПП "Сколівські Бескиди" в Facebook.

Зазначається, що тварина занесена до Червоної книги України. Зовні він нагадує звичайну сіру домашню кішку, але фактично у два рази більше.

"Кіт має характерні особливості: відносно короткий хвіст з декількома кільцевими темними смугами та притупленим чорним кінчиком; на кінцях вух добре виражені пензлики та чорні смужки, що йдуть від очей до скронь. Очі зазвичай дуже світлі", - йдеться в повідомленні.

Зазвичай він живе в дуплах старих дерев та в скелях. Основною їжею є миші, птахи та плазуни.

На полювання кіт в основному виходить вночі, у нього багато природних ворогів, що впливає на його популяцію. При цьому зазначено, що в парку його чисельність щорічно збільшується.

"Кіт лісовий не приручається людиною, а, відповідно, і не розмножується в неволі", - підсумував у нацпарку.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одеській області браконьєри застрелили одну з ланей, поселених у листопаді на заповідному острові Єрмаків. Тварина потрапила до села та її не встигли повернути в заповідник.

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Автор: Анастасія Горбачова