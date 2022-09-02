Вранці у столиці погіршилася якість повітря та спостерігалася задимленість через пожежі у Київській області.

У Києві станом на 15:30 нормалізувалася якість повітря: рівень забрудненості - низький.

Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

На правому березі на трьох стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря за адресами: вул. Турівська, 28, вул. Щусєва, 20, та просп. Правди, 64-Г, - загальний індекс якості повітря відповідно – 34, 35, 37 (низький рівень забрудненості).

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На лівому березі на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря за адресами: вул. Харківське шосе, 7/1, вул. Архітектора Вербицького, 26, загальний індекс якості повітря – 45 та 36 (низький рівень забрудненості) відповідно.

В Управлінні екології та природних ресурсів нагадали, що вранці у столиці погіршилася якість повітря та спостерігалася задимленість через пожежі у Київській області.

Довідка. Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря. Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном в режимі реального часу можна за посиланням: https://asm.kyivcity.gov.ua. Також інформація про стан атмосферного повітря доступна у додатку "Київ Цифровий".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 вересня, у Київській області рятувальники гасять 5 осередків загоряння торфу.

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