Наразі Україна потребує зрошення на більш ніж 2 мільйонах гектарів сільськогосподарських земель.

Проблеми із посухою та зміною клімату гостро стоять не лише на півдні, а й у центральній Україні, тому країна потребує зрошення на більш ніж 2 мільйонах гектарів сільськогосподарських земель.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на міністра Романа Лещенка.

"Проблеми, пов'язані із засухою та зміною температур, вже гостро стоять не лише на півдні, а й у центральному регіоні. Майже половина Черкащини минулого року пережила екстремальну засуху. Люди вперше за роки збирали врожай у дві тонни з гектара кукурудзи, у той час, як ще 5 років тому вони збирали 10-12 тонн врожаю кукурудзи з гектара", – йдеться в повідомленні.

На думку міністра, уряд має провести іригаційну реформу, інакше Україна втрачатиме величезні масиви чорноземів.

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"Деградація земель, вітрова, водна ерозія, опустелювання земель - це те, що буде призводити до втрати економічної активності", - зазначив Лещенко.

Також він анонсував створення національного оператора для проведення реформи водогосподарської галузі. Цей орган управлятиме магістральними каналами, насосними станціями і формуватиме кооперативи водокористувачів - малих та середніх фермерів - які зможуть отримувати державну компенсацію вартості зрошувального обладнання.

За його словами, цей оператор буде публічною акціонерною компанією з міжнародними стандартами корпоративного управління. Він зможе залучати проектне фінансування, у тому числі й через інституції США.

За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, за 30 років площа зрошуваних земель в Україні скоротилася у чотири рази - з 2,3 млн га в 1990-х роках до 539 тис. га в 2019 році (без урахування тимчасово окупованої АР Крим).

Уряд має намір у цьому році запустити пілотний проект зі зрошення земель у трьох областях України - Херсонській, Одеській та Миколаївській.

У жовтні 2020 року Кабінет міністрів затвердив план реалізації Стратегії зрошення і дренажу в Україні на період до 2030 року. На думку уряду, реалізація стратегії дозволить залучити інвестиції у сферу меліорації.

Автор: Ганна Нагорна