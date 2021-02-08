Зокрема, Сімферопольське водосховище заповнене всього на 7%.

В окупованому Криму продовжують вичерпуватися запаси водосховищ.

Читайте такожВ окупованому Криму пересох водоспад, до якого масово їздили туристи (фото)Про це пишуть Крим.Реалії з посиланням на заяву очільника підприємства «Вода Криму» Володимира Баженова під час засідання оперативного штабу з проблем водопостачання.

«Запаси води продовжують знижуватися. Сімферопольське водосховище від проектної потужності на сьогоднішній ранок має всього 7%, Партизанське – 14%, Аянське – 26, але Аянське настільки мало, що серйозно ці запаси ми не сприймаємо», – зазначив він.

За даними січневого моніторингу місцевого Гідрометцентру, загальний сумарний запас води у водосховищах Криму природного стоку на початок лютого становив 36,052 млн куб. м, що на 4,744 млн куб. м більше, ніж місяць тому і на 48,875 млн куб. м менше, ніж рік тому.

За даними підконтрольного Росії МінЖКГ Криму, станом на 1 лютого ще три водосховища півострова наближаються до «мертвого обсягу».

Дефіцит води у Криму: передісторія

З 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водосховищ почали вводити обмеження на подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці й ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті та Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

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Автор: УНІАН