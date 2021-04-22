Тварина не постраждала / скріншот
У Кропивницькому білка застрягла в обшивці балкона четвертого поверху.
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Звір намагався звільнитися з пастки самостійно, але заплутався ще більше.
Мешканці будинку звільнити тварину не змогли, тому звернулися за допомогою до Служби порятунку.
Співробітники ДСНС вирішили скористатися пожежними сходами.
Один з рятувальників піднявся на рівень четвертого поверху і звільнив білочку.
У Кропивницькому пожежники рятували білочку, що застрягла в обшивці балкона
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