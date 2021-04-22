Рятувальники скористалися пожежними сходами.

У Кропивницькому білка застрягла в обшивці балкона четвертого поверху.

Читайте такожВ Одеській області випустили на волю майже сотню" смарагдових " фазанів (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Звір намагався звільнитися з пастки самостійно, але заплутався ще більше.

Мешканці будинку звільнити тварину не змогли, тому звернулися за допомогою до Служби порятунку.

Співробітники ДСНС вирішили скористатися пожежними сходами.

Один з рятувальників піднявся на рівень четвертого поверху і звільнив білочку.

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Автор: Людмила Жерновська