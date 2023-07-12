Минулого місяця на Канарські острови викинуло тіло кита.

На Канарських островах хвилі викинули на берег мертвого кита. Усередині вчені знайшли величезний шматок "плаваючого золота", який ймовірно і вбив тварину, пише The Independent.

13-метрового кита масою близько 15 тонн винесло на один з пляжів острова Ла-Пальма минулого місяця. Вчені місцевого "університету Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія" провели розтин, щоб встановити причину загибелі цього гіганта. Усередині вони знайшли великий камінь, який на перевірку виявився цінною речовиною.

"Коли я розтинав і видалив камінь, я озирнувся, і всі на пляжі дивилися на мене з подивом. У той момент я зрозумів, що стало причиною інфекції", — розповів глава Інституту здоров'я тварин і продовольчої безпеки при університеті Антоніо Фернандес Родрігес.

Вилучений з тіла кита камінь вагою близько 9,5 кг виявився великим шматком амбри – рідкісної речовини, яку іноді називають "плаваючим золотом". Амбра високо цінується в парфумерії, тому такий великий шматок може коштує близько 500 тисяч євро.

Що таке амбра або "плаваюче золото"

Амбра - віскоподібна речовина, яка утворюється в травному тракті кашалотів в результаті подразнення слизової кишечника роговими дзьобами проковтнутих кальмарів.

Амбра високо цінується в парфумерії, де її використовують як фіксатор запаху. Зрідка використовується як ароматизатор також в традиційній медицині і в гомеопатії.

Оскільки в даний час масштаби китобійного промислу відносно невеликі, в основному амбру отримують не при полюванні на самих китів, а знаходять плаваючою в морській воді або викинутою на берег.

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