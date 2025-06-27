Це перші результати роботи міжнародної групи вчених, які картографують місця поховання ядерних відходів на дні океану.

Міжнародна група дослідників виявила понад тисячу контейнерів із ядерними відходами на дні Північно-Східної Атлантики. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що дослідницька група в червні розпочала експедицію на науковому судні L’Atalante, метою якої є з’ясування поточного стану захоронених на дні океану контейнерів і оцінити їхній вплив на морське середовище.

Над проектом зараз працює група з понад 20 вчених, які збирають зразки морської води, донних осадів та живих організмів. Для спостережень використовується автономний підводний апарат Ulyx, оснащений передовою 3D-камерою та системою ехолокації, що дозволяє фіксувати об’єкти навіть на кілька кілометрів у глибину.

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Як зазначає Bild, практика скидання ядерних відходів у світовий океан існувала майже пів століття — з 1950-х років і до міжнародної заборони у 1993 році. Вважалося, що глибокі й віддалені ділянки морського дна є безпечними місцями для зберігання таких матеріалів.

Найбільш активно ця практика застосовувалась у зонах із стабільною геологічною структурою. Згідно з оцінками експертів, тільки в одному регіоні Атлантики може знаходитися до 200 тисяч подібних контейнерів — на глибинах від трьох до п’яти кілометрів.

Точне розташування та стан більшості цих поховань лишається невідомим. Деякі контейнери звалено в купи, інші валяються поодинці. Саме тому нове дослідження має стратегічне значення: воно дозволить зрозуміти, чи є реальні загрози витоку радіоактивних речовин, і якою мірою це може вплинути на морські екосистеми.

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