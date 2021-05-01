Птахи занесені до Червоної книги України в статусі "рідкісний".

У національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) прилетіли рідкісні птахи - лугові дерихвости.

Про це повідомив відомий еколог, завідувач наукового відділу парку Іван Русєв на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожВ Україні відкрили незвичну виставку екоскульптур (відео)"Птахи перебувають зараз на низинних узбережжях лиманів у прибережних ділянках з розрідженою невисокою рослинністю, рідко - на периферійних ділянках полів, лугів. Поселяються в нацпарку колоніями", - розповів Русев.

За його словами, лугові дерихвости харчуються переважно комахами, а також павуками і молюсками. Птахи занесені до Червоної книги України в статусі "рідкісний".

Довідка УНІАН. "Тузлівські лимани" - національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа - 27865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих в парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, відповідно до Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

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Автор: Лариса Козова