Близько 100 квадратних метрів природного ландшафту забруднено будівельним сміттям.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) невідомі влаштували сміттєзвалище.

Про це заявила адміністрації заповідника.

"Зловмисники зруйнували красу і гармонію ландшафту, який складався з лугів, степу та очеретяних хащів біля водойми в районі села Вишневе Дивізійської громади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в даному місці багато диких птахів, ссавців, плазунів, комах, які користуються цими природними дарами заповідника. Поруч розташована гніздова територія соколів. При цьому навколо нацпарку земля розорана, і він – єдине місце, де представники фауни можуть мешкати.

"І ось кілька днів тому з'явилися якісь "мутанти", які вирішили змінити життя дикої природи, принесли бруд і скинули будівельно-аграрне сміття", - розповіли в заповіднику.

В даний час забруднено близько 100 кв. м території. Особу та місце проживання зловмисника наразі не встановлено. Служба держохорони нацпарку провела відповідне обстеження, склала акти порушень і наразі розшукує порушника, щоб підрахувати збитки і примусити очистити територію.

"Тузлівські лимани": що відомо про парк

"Тузлівські лимани" — національний природний парк, розташований на території Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа — 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм – 206 кв. км. Система озер, розташованих в парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

Автор: Лариса Козова