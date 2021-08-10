В Одеській області браконьєри зробили перешкоду для води, щоб кефаль не змогла поплисти у море, зазначив експерт.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани", який знаходиться в Одеській області, зловмисники перекрили водний канал для незаконного вилову морської риби – кефалі.

Днями був сильний шторм, і на піщаному пересипу в парку Чорне море сформувало водний канал, а зловмисники його закрили, написав відомий еколог, співробітник нацпарку Іван Русєв у Facebook.

"Наступного дня браконьєри оперативно протизаконно його закрили сотнями мішків з піском та сформували протизаконний бруствер (насип – Ред.) з піску, щоб запобігти подальшому водообміну й головне, щоб кефаль не змогла мігрувати з Тузлівських лиманів національного парку в Чорне море...", – зазначив експерт.

Русєв додав, що у той час, коли водний канал закривали мішками з піском, інспектори нацпарку працювали в його іншій частині. Еколог підкреслив, що, коли інспектори виявили перекритий канал, оперативно викликали поліцію.

За його словами, дорога (відбитки протекторів трактора на піску) браконьєрів вела до місця дислокації колишнього кооперативу "Граніт".

"До так званого Інституту морської аквакультури, який незаконно дерибанить рибні ресурси нацпарку", – стверджував еколог.

Експерт припускає, що до закриття каналу причетні жителі села Базар'янка та селища Тузла.

За його словами, восени зловмисники здійснюють масштабний вилов рибних ресурсів, а це протизаконно. Еколог стверджує, що зловмисників "прикривають" правоохоронці.

Що таке "Тузлівські лимани" – довідка УНІАН

"Тузлівськими лиманами" називають національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Нацпарк створено 1 січня 2010 року, його площа 27 865 га.

Загальна площа водних дзеркал водойм – 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, згідно з Рамсарською конвенцією має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, там діє особливий охоронний режим.

Автор: Лариса Козова