Для утворення снігових сувоїв в Антарктиці потрібна низка погодних умов.

В Антарктиці наразі можна побачити рідкісне явище – як природа "будує" зі снігу чудові "пончики". Про це повідомили у Національному антарктичному центрі України. Як зазначається, мова про сувої зі снігу, які також називають снігові рулони, пончики або сніжки вітру.

"Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як зовсім невеликими – від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними – діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі. Таке явище є досить рідкісним, зокрема й для Антарктики, хоча зустріти його можна не лише тут", - розповіли у центрі.

Рідкісність пов’язана с тим, що для утворення снігових сувоїв, які "будуються" з двох різних шарив снігу, потрібна низка погодних умов. Нижній шар – підмерзлий або вкритий льодовою кіркою, він являє собою своєрідну підкладку. Верхній – свіжий, пухкий та мокрий та має вкривати нижній, але не прилипати до нього. Температура повітря повинна бути близька до точки танення льоду (тобто дещо вище 0°С); сила вітру така, щоб переміщати грудки снігу, але не руйнувати їх.

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Також для формування "рулонів" здебільшого потрібен схил – тоді вони легше згортаються.

"Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто побачиш. Оскільки в середині згортка сніг – свіжий та має невелику щільність, він легко вивітрюється, залишаючи отвір - інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри", - йдеться у повідомленні.

Антарктика - новини екології

Як повідомляв УНІАН, біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів. У той час вони були у сіренькому пушку, дуже смішні й незграбні. Йшлося, що це - лише початок бебі-буму. Загалом навколо станції гніздує рекордна кількість субантарктичних пінгвінів – понад 5,3 тисячі. Біолог Вадим Ткаченко нарахував у їхніх гніздах близько 4,8 тисячі яєць.

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