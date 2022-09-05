Місячний квиток вартістю 9 євро було впроваджено з початку червня до кінця літа.

Тримісячний експеримент у Німеччині з наддешевим громадським транспортом зменшив викиди вуглекислого газу, що еквівалентно забезпеченню електроенергією близько 350 000 будинків протягом року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з результатами аналітиків VDV, пасажири частіше користувались громадським транспортом, що запобігло викидам 1,8 мільйона тонн CO2.

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За даними VDV, було продано близько 52 мільйонів квитків, причому кожен десятий покупець відмовився від принаймні однієї зі своїх щоденних поїздок на автомобілі.

Наддешевий квиток:

Місячний квиток вартістю 9 євро, який дозволяв їздити всією країною на регіональних потягах, метро, трамваях і автобусах, було впроваджено з початку червня до кінця літа.

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