Заборону для вільних прогулянок домашніх котів пропонують ввести через те, що вони нападають на інших тварин.

У Західній Австралії хочуть заборонити домашнім котам вільно гуляти вулицями. У місті Фрімантл власникам тварин пропонують вигулювати їх на повідку, або будувати для них вольєри.

Про це повідомляє ТСН.

Заборону для вільних прогулянок домашніх котів пропонують ввести через те, що вони нападають на інших тварин. Нещодавно один такий вусань ледь не вбив найменшу сову Австралії. Птаха виривали з котячої пащі. Тепер сову рятують ветеринари. Інший кіт напав на самку сумчастого борсука, її вже вилікували та скоро випустять на волю.

У центрі дикої природи Західної Австралії розповіли, шо кожного року до них привозять сотні жертв котячих нападів. З них виживає лише половина.

Заборонити домашнім котам гуляти вулицями пропонує муніципальний радник Фрімантла. Раніше котам вже закрили дорогу до парків. Тепер тваринам хочуть заборонити ще й гуляти вулицями.

Подібна заборона вже діє у місті Нокс. Там власників котів карають штрафами, якщо їхні улюбленці гуляють вулицями без нагляду. Ініціатива вже викликала суперечки, адже деякі люди вважають, що на тварин нападають не домашні, а безпритульні коти.

За статистикою, дикий кіт в Австралії знищує набагато більше тварин, аніж домашній. З XVIII століття, саме тоді на території країни з'явилися ці тварини, безслідно зникли приблизно 20 видів невеликих австралійських ссавців.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Швейцарія може першою у світі заборонити тестування ліків на тваринах.

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