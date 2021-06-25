Екологи сподіваються, що червонокнижні кучеряві пелікани побудують гнізда на "острівцях" і виведуть пташенят.

У Дунайському біосферному заповіднику (Одеська обл.) екологи встановили штучні платформи для гніздування пеліканів.

Як повідомила УНІАН менеджер зі зв'язків з громадськістю природоохоронної організації Rewilding Ukraine Катерина Куракіна, дві платформи встановлені в рамках проекту «Шлях життя пелікана».

Їх облаштували на території Дунайського біосферного заповідника, в найбільш захищеній заповідній зоні - зоні суворої охорони (озеро Ананькін кут).

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Роботи з монтажу штучних платформ розпочалися ще навесні. Їх зібрали з плавучих блоків, які покрили дошками. Перед початком розмноження птахів платформи зверху покриють очеретом, щоб надати їм більш природний вигляд. Як зазначається, подібні споруди сприяють формуванню гніздових колоній пеліканів. Досвід Румунії, Болгарії та інших країн свідчить, що пелікани охоче будують свої гнізда на таких штучних острівцях.

За словами орнітолога заповідника Максима Яковлєва, для гніздування пеліканів вибирають ділянки суші, які захищені від хижаків. «Але в наших умовах не так багато острівців, придатних для цього. Тому штучні платформи і привертають пеліканів. Дві встановлені платформи просторі - близько 60 кв. метрів. Тому на них можуть відпочивати і гніздитися кілька десятків пеліканів», - сказав Яковлєв.

Згідно з обліку пеліканів, який був проведений навесні, в українській дельті Дунаю помічено більше 2 тис. рожевих пеліканів і 83 кучерявих пелікана. Рожеві пелікани гніздяться в Румунії - в одній колонії в урочищі Рожко Бугаєва. Однак кучеряві пелікани будують гнізда на різних водоймах - від Греції до України. Кілька років тому в Україні орнітологи фіксували поодинокі гнізда кучерявих пеліканів на озері Кугурлуй, але стабільна гніздова колонія не сформувалася.

Виконавчий директор Rewilding Ukraine Михайло Нестеренко висловив сподівання, що саме кучеряві пелікани побудують свої гнізда на штучних платформах і виведуть пташенят. Обидва види пеліканів, які зустрічаються в нашій країні, занесені до Червоної книги України.

«Але кучерявий пелікан більш рідкісний, і саме на його збереження спрямовано проект «Шлях життя пелікана». Ми плануємо побудувати ще кілька подібних платформ на інших водоймах дельти Дунаю, а також встановити на них штучні реалістичні фігури пеліканів, щоб приманювати справжніх птахів», - додав Нестеренко.

Як відзначили в Rewilding Ukraine, кучерявий пелікан має розмах крил майже 3 метри, вагу - понад 10 кг. Він включений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи в категорії «Вид, близький до загрозливого стану». Протягом останніх десятиліть світова популяція виду зазнала різкого скорочення через зіткнення з лініями електропередач, втрати місць для поселення, переслідування рибалок тощо.

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Автор: Лариса Козова