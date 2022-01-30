Побачити велику білу чаплю в Києві - велика удача.

Велику білу чаплю помітили в київському парку Перемога. Птах влаштував "риболовлю" на льоду біля водойми.

Відповідне відео оприлюднили у Facebook-групі "Птахи України".

Чапля полювала за дрібною рибкою в парку в Дніпровському районі, який розташований між станцією метро "Дарниця" і Воскресенкою.

Приліт великих білих чапель до Києва - велика рідкість. Вони активно гніздяться в Чорнобильському заповіднику в очеретяних заростях гирла річки Прип'ять та інших болотистих місцевостях. А ось зимують вони зазвичай в Придунайському регіоні і деяких районах Криму.

Варто відзначити, що полює чапля на мілководді або на суші. В її раціон входять жаби, змії, риба, річкові раки, дрібні гризуни, цвіркуни, коники та інші комахи.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Чорнобильському заповіднику показали важкодоступні місця, де гніздяться величні птахи - білі чаплі. Птахи гніздяться колоніями в очеретяних заростях гирла річки Прип'яті. Колонії налічують від 7 до 20 пар. Навесні самка відкладає до шести яєць, а пташенята з'являються на початку травня. Після закінчення гніздового сезону Чаплі накопичуються на водно-болотних територіях, де багато їжі.

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